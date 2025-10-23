Казахстан ужесточает контроль над воздушным пространством после взрыва дрона «неизвестного происхождения» на западе страны, недалеко от границы с Россией, сообщает Reuters.

По данным Минобороны, инцидент произошёл в 180 км к западу от Оренбурга, где ранее украинские дроны атаковали газоперерабатывающий завод.

Военное ведомство не уточнило происхождение беспилотника, отметив, что «ведёт консультации с иностранными партнёрами, которые могут обладать информацией об этом устройстве».

13:24 В Бурлинском районе Западно-Казахстанской области, граничащем с Оренбургской областью России, обнаружены фрагменты беспилотного летательного аппарата (БПЛА) c надписью на украинском языке. На обломках написано: «Не трогать, движущаяся часть».

Министерство обороны Казахстана в официальном заявлении сообщило, что обломки обнаружены в удалённой местности, вдали от зон проживания населения.

«Министерством обороны приняты дополнительные меры по усилению контроля за воздушным пространством и предотвращению несанкционированного пересечения государственной границы воздушными объектами», — говорится в сообщении пресс-службы МО РК.

В ведомстве также отметили, что в настоящее время ведутся консультации с иностранными партнёрами, которым потенциально могут принадлежать данные аппараты.