Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США ввели санкции против российских нефтяных компаний «Роснефть» и ЛУКОЙЛ из-за того, что президент РФ Владимир Путин не был «честен и откровенен» на переговорах по Украине.

«Президент Путин не подошёл к переговорам на Аляске честно и открыто, как мы надеялись», — сказал он в эфире телеканала Fox Business.

По словам Бессента, президент США Дональд Трамп покинул встречи после того, как стало ясно, что процесс переговоров не продвигается. «Мы собираемся объявить о значительном усилении санкций против России — это будут одни из самых масштабных ограничений, которые мы когда-либо вводили», — подчеркнул министр.

Санкции затрагивают ключевые компании российской нефтяной отрасли и могут оказать существенное влияние на экспорт нефти и финансовые потоки России.