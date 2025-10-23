Украина сделала важный шаг к укреплению своих Воздушных сил. В среду Киев и Стокгольм подписали письмо о намерениях по экспорту до 150 шведских истребителей JAS 39 Gripen E. По оценке Business Insider, это может стать одним из крупнейших оборонных соглашений с начала войны.

Истребитель Gripen, разработанный компанией Saab, считается оптимальным для нужд Украины. Он способен взлетать даже с повреждённых или полевых полос, требует минимального обслуживания и оснащён мощной системой радиоэлектронной борьбы, что повышает шансы на выживание в насыщенном угрозами воздушном пространстве.

Эксперты подчеркивают, что этот самолет лучше приспособлен к условиям современной войны, чем американские F-16 или французские Mirage. Концепция Gripen предусматривает продолжение боевой работы даже после ударов по аэродромам, а возможность эксплуатации с обычных дорог делает его почти неуязвимым к атакам по инфраструктуре.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон подтвердил, что Стокгольм готов рассмотреть запрос Украины на 100–150 самолетов: «Швеция поддерживает и хочет внести свой вклад в создание сильных и современных украинских воздушных сил».

Президент Владимир Зеленский заявил, что первые Gripen могут прибыть уже в следующем году. Стоимость одного самолета оценивается примерно в 85 миллионов долларов, поэтому детали финансирования программы пока согласовываются.