В Азербайджане в 2025 году на рынок поступят антибиотик и антигистаминные препараты местного производства. Об этом Minval сообщила главный коммерческий директор фармацевтического предприятия Scandens Pharmaceutical Industries Ltd. Айгюнь Мусаева.

По её словам, предприятие недавно запустило производство, и уже со следующего месяца на рынок выйдут первые препараты — антибиотик Азитромицин и антигистаминное средство.

«В октябре мы получили азербайджанский сертификат соответствия GMP. В 2026 году в нашу амбициозную цель входит получить европейский международный стандарт GMP», — отметила Мусаева.

Она добавила, что завод специализируется на производстве твёрдых лекарственных форм, а его годовой потенциал составляет около 800 миллионов таблеток и капсул. Планируется выпуск 30–35 наименований лекарственных средств для лечения сахарного диабета, сердечно-сосудистых и психиатрических заболеваний и других направлений в первой половине 2026 года.

Кроме того, компания заключила соглашение с венгерской фармацевтической фирмой Gedeon Richter о производстве препарата Reagila, применяемого в психиатрии. Также имеются и другие соглашения — как уже подписанные, так и находящиеся на стадии обсуждения — с рядом европейских и турецких компаний.

«Мы не ограничимся выпуском 35 препаратов в 2026 году, а планируем представить на рынок до 100 наименований и уже на третий год — выйти на экспорт. Именно поэтому получение европейского GMP для нас имеет стратегическое значение. Мы рассматриваем экспортные поставки в страны Центральной Азии, СНГ и страны Персидского залива. Всё это входит в наш трёхлетний стратегический план действий», — подчеркнула Мусаева.

«Мы планируем поставлять ряд препаратов с 2026 года в рамках обязательного медицинского страхования — кардиологические, противоаллергические и гастроэнтерологические средства. Там, где сосредоточены основные государственные расходы, именно в этих направлениях и развивается местное производство», — добавила главный коммерческий директор Scandens Pharmaceutical Industries Ltd.

Также она отметила, что сегодня около 97% лекарственных средств в Азербайджане импортируется. В этих условиях развитие национальной фармацевтической индустрии становится важнейшей частью диверсификации ненефтяного сектора. Как показывает опыт других стран региона, формирование собственных производственных мощностей в этой сфере способствует укреплению экономической независимости, снижению зависимости от импорта, а также повышению уровня лекарственной безопасности. Помимо экономического эффекта, открытие фармацевтических заводов даст толчок развитию научно-производственного и открытию новых рабочих мест в стране.