Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо премьер-министру Венгрии Виктору Орбану по случаю национального праздника.

«Уважаемый господин премьер-министр,

От всего сердца поздравляю Вас и весь народ Венгрии с национальным праздником — от своего имени и от имени народа Азербайджана, передаю Вам самые искренние пожелания.

С удовлетворением отмечаю нынешний высокий уровень межгосударственных отношений между Азербайджаном и дружественной Венгрией, являющейся для нас стратегическим партнером. Несомненно, взаимные визиты, регулярные контакты и тесное сотрудничество способствуют более быстрому развитию и укреплению этих связей.

Повестка двусторонних отношений сегодня охватывает очень широкий спектр вопросов. Отрадно, что сотрудничество между Азербайджаном и Венгрией с каждым днём углубляется, а эффективное партнёрство в энергетической сфере развивается по восходящей линии. Интенсивность нашего политического диалога играет важную роль в придании нового содержания взаимодействию во всех областях.

Особо хочу отметить наше взаимодействие в рамках международных организаций, в частности — в Организации тюркских государств. Участие в течение этого года в саммитах организации — моё в Будапеште и Ваше в Габале — является свидетельством придаваемого нами значения укреплению единства и солидарности между нашими народами и государствами, а также расширению сотрудничества в многостороннем формате.

Уверен, что мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия по дальнейшему укреплению и углублению дружеских отношений и стратегического партнёрства между Азербайджаном и Венгрией в соответствии с волей наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности, а дружественному народу Венгрии — мира и благополучия», — говорится в поздравлении.