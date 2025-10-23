В рамках обязательного медицинского страхования ожидается, что население будут бесплатно обеспечивать кардиологическими препаратами. Об этом Minval сообщил завотделом Государственного агентства обязательного медицинского страхования Эльмин Гулиев.

По его словам, после утверждения порядка амбулаторного обеспечения пациентов лекарственными препаратами на второй год пациенты смогут получить по страховке препараты для лечения пищеварительной системы. На третий год предусматривается снабжение лекарствами дыхательной системы. Соответственно, данное новшество вступит в силу с 2026 года.

«Среди кардиологических препаратов преимущественно под страховку подпадут препараты от гипертензии. Ими смогут воспользоваться все граждане Азербайджана по назначению врача», — сказал представитель Госагентства.