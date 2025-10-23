Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что риск того, что страна «замерзнет» этой зимой из-за российских обстрелов, существует, но Украина готова к вызовам.

«Россия уже четыре года пытается оставить нас без тепла и света. Ничего нового. Президент Трамп, министр энергетики Райт и министр финансов Бессент понимают ситуацию и готовы помочь нам пройти эту зиму», — сказал Ермак в интервью РБК-Украина.

Он подчеркнул, что американские и европейские партнёры оказывают поддержку, в том числе по системам ПВО Patriot. «Самое главное — Трамп дал «зелёный свет», теперь вопросы в основном технические», — добавил Ермак.