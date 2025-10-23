В Азербайджане с 2026 года ожидается повышение ряда социальных выплат. Отметим, что в парламенте Азербайджана в настоящее время обсуждают повышение прожиточного минимума и критерия нуждаемости примерно на 15 манатов.

В настоящее время, на 2025 год, в стране прожиточный минимум и критерий нуждаемости установлен на уровне 285 манатов. В частности, прожиточный минимум составит 317 манатов для трудоспособного населения, 245 манатов – для пенсионеров и 260 манатов – для детей.

Известно, что от размера прожиточного минимума зависит сумма адресной социальной помощи, выплачиваемая малообеспеченным гражданам. Соответственно, с повышением данного показателя каждый член семьи в социально-уязвимых группах населения станет получать на 15 манатов больше. Также изменение критерия нуждаемости повлияет на сумму пособия, устанавливаемого на детей. В зависимости от этого изменится также размер алиментов.