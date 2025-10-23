Чемпионка России 2024 года и трёхкратная чемпионка мира среди юниоров по художественной гимнастике Лала Крамаренко проинформировала о том, что поддерживает её мотивацию вернуться на гимнастическую арену.

«В первую очередь сейчас это получение нейтрального статуса и, безусловно, международная арена. Мне очень хочется вернуться и прочувствовать те эмоции, которые я проживала раньше, когда выступала. Эти большие залы, девочки из других стран, с которыми мы всё время общались, делились какими-то эмоциями и переживаниями.

Дай бог, я надеюсь, что получится вернуться и показать новые программы, потому что когда гимнастка взрослая, то и программы, и ощущения уже другие, когда зритель на тебя смотрит. Потому что гимнастика — это же не только про элементы, большое количество повторений рисков, мастерства, а также про искусство, про твои личные переживания и эмоции. Поэтому надеюсь, что в любом случае получится вернуться и показать другую художественную гимнастику», — заявила Крамаренко, которую цитирует официальный сайт спортивного клуба «Небесная грация».