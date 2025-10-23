23 октября 2020 года ВС Азербайджана в результате конртеррористической операции освободили из-под армянской оккупации новые территории.

«Доблестная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Доланар, Буньядлы Ходжавендского района, села Даг Тумас, Нюсюс, Халафли, Минбашилы, Вейселли Джебраильского района, села Венедли и Мирзагасанлы Зангиланского района, села Зиланлы, Кюрд Махрызлы, Муганлы и Алагуршаг Губадлинского района», — заявил в тот же день глава государства.

«Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан», – добавил президент Алиев.