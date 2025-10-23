Соединённые Штаты отменили ключевое ограничение для Украины на использование западных ракет большой дальности для ударов вглубь России, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей администрации США.

По информации издания, этот шаг последовал после того, как полномочия на рассмотрение ударов Киева были переданы от главы Пентагона Пита Хегсета верховному главнокомандующему Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генералу Алексусу Гринкевичу.

США ожидают, что Украина совершит больше массированных атак по России с помощью ракет Storm Shadow, которые запускаются с украинских самолетов и могут преодолеть более 290 км.

The Wall Street Journal уточняет, что решение снять ограничения на удары вглубь РФ было принято еще до встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского на прошлой неделе, однако журналистам о нем стало известно только сейчас.

Впрочем, позже президент США Дональд Трамп опроверг эту информацию. «История Wall Street Journal о том, что США якобы разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты вглубь территории России, — ФЕЙК!» — написал он в социальной сети Truth Social.

Трамп отметил, что США не имеют «никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни появились и что бы Украина с ними ни делала»

При этом он заявил, что США объявят об усилении санкций против России во второй половине дня в среду по местному времени или в четверг утром.

Министр финансов США Скотт Бессент при этом заявил об ожидающемся 23 октября ужесточении санкций против РФ. По его словам, прозвучавшим во время встречи с журналистами в Белом доме, речь идёт о «существенном усилении» рестрикций.

«Мы собираемся объявить либо после закрытия сегодня во второй половине дня, либо первым делом завтра утром», — сказал он.