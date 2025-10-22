Президент Франции Эммануэль Макрон, столкнувшийся с внутренними проблемами в стране, утратил статус идеолога Европы и превратился в «зануду Европейского союза», который «портит веселье». Об этом сообщает издание Politico.

По данным газеты, Макрон прибудет на заседание Европейского совета 23 октября уже не в роли вдохновителя континента, а как политик, утративший влияние и способность объединять европейских лидеров.

Европейские чиновники и дипломаты, на которых ссылается издание, считают, что внутренние трудности во Франции сделали Макрона «препятствием на пути прогресса». Один из неназванных дипломатов заявил: «Он уже не тот лидер Европы, каким мы его когда-то знали».

Кроме того, источник из числа союзников французского президента отметил, что Макрон лишился достаточного политического капитала для реализации своих амбициозных планов внутри Евросоюза.