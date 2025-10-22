Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что в будущем все рабочие места займут роботы и искусственный интеллект. Об этом он написал в своей социальной сети X.

По словам Маска, наступит время, когда работа станет необязательной: люди смогут заниматься тем, что действительно приносит удовольствие. В качестве примера он привел возможность выращивать собственные овощи вместо покупки их в магазине.

Так Маск отреагировал на сообщение американского предпринимателя Джейсона Калаканиса о том, что компания Amazon планирует заменить 600 тысяч сотрудников роботами, что составляет около 75% рабочих мест.