Азербайджан и Туркменистан, обладающие богатыми запасами природных ресурсов, могут сыграть ключевую роль в продвижении регионального и глобального энергетического перехода.

Об этом заявил президент SOCAR Ровшан Наджаф, выступая на Международной конференции и выставке «Нефть и газ Туркменистана – 2025» в Ашхабаде.

По его словам, которые приводит «Тренд», визиты на высоком уровне и реализация совместных соглашений открыли новый этап динамичного и всеобъемлющего сотрудничества. Благодаря общим ценностям и видению лидеров двух стран, партнерство продолжает устойчиво развиваться.

Наджаф отметил, что SOCAR поддерживает и расширяет сотрудничество с туркменскими компаниями, включая государственные концерны «Туркменгаз» и «Туркменнебит». Открытие представительства компании в Туркменистане два года назад стало важным шагом в укреплении долгосрочного партнерства.

«Укрепляя связи, диверсифицируя экспортные маршруты и продвигая более чистые методы добычи, Азербайджан и Туркменистан способствуют экономическому росту, декарбонизации и развитию «зеленой» энергетики. Вместе это партнерство укрепляет Каспийский регион как стратегический центр устойчивой энергетики», — подчеркнул Ровшан Наджаф.