Бывшего президента Франции Николя Саркози круглосуточно охраняют в тюрьме из-за возможных угроз его безопасности. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес в интервью радиостанции Europe 1.

«Очевидно, что это такой же гражданин, как и все остальные, но при этом есть куда более серьезные угрозы, с которыми может столкнуться бывший президент», — отметил глава МВД.

По словам Нуньеса, решение направить сотрудников полиции для защиты Саркози было принято лично им. Министр подчеркнул, что подобные меры носят исключительный характер и связаны с особым статусом бывшего главы государства, который может стать объектом повышенного риска даже в условиях заключения.