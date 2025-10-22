Албанская газовая компания Albgaz и Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) обсудили в офисе албанского энергорегулятора (ERE) ход реализации проекта газификации города Корча — проекта «Нур».

В ходе встречи обсуждались вопросы регулирования, лицензирования и тарифные аспекты, направленные на продвижение процесса газификации города.

«Такое институциональное сотрудничество является важным шагом для дальнейшего развития инфраструктуры природного газа в стране и обеспечения устойчивого и интегрированного энергетического рынка», — говорится в сообщении албанской компании.