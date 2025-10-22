21–22 октября в Ереване прошёл двусторонний «круглый стол» представителей гражданского общества Армении и Азербайджана. Встреча была организована по инициативе экспертных групп двух стран при поддержке официальных структур.

Главной целью мероприятия стало продвижение мирной повестки в духе Вашингтонской декларации от 8 августа 2025 года. Участники обсудили перспективы мирного процесса, гуманитарные вопросы, развитие транспортных и экономических связей, а также меры по укреплению доверия.

В рамках визита состоялась встреча с секретарём Совета безопасности Армении Арменом Григоряном. Стороны подтвердили готовность продолжить совместные инициативы, направленные на укрепление взаимопонимания и достижение устойчивого мира в регионе.