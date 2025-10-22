Следственный комитет Армении сообщил, что число задержанных во время акции у мэрии Гюмри возросло до 37 человек.

Ранее ведомство информировало о 33 задержанных.

По данным СК, в отношении 29 человек возбуждены уголовные дела по статьям о массовых беспорядках и воспрепятствовании правосудию. Еще в отношении 10 участников открыты дела по признакам препятствования правосудию.

Акция у здания мэрии сопровождалась столкновениями с полицией, после чего часть ее участников была задержана и доставлена в отделения для проведения следственных действий.