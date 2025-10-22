Сегодня в мире моральные ценности подвергаются деградации. Об этом заявил журналистам ректор Азербайджанского теологического университета Агиль Ширинов в кулуарах международного симпозиума под названием «Современные модели религиозного образования: в контексте духовных ценностей и глобальных вызовов», сообщает Minval.

Он отметил, что моральные ценности подвергаются деградации и как сделать так, чтобы теологическое образование защитило эти ценности и одновременно отвечало требованиям современного мира. С этой целью проводимый в этом году симпозиум собрал около 70 исследователей из 15 стран.

«Наша цель — обсудить модели, отвечающие современным стандартам и превозносящие моральные ценности, наиболее приемлемые из которых будут представлены общественности.

Азербайджанский теологический университет играет в данной сфере роль локомотива. Представляемая модель религиозного образования уникальна во всем мире, в том числе в исламском мире. Она основана на учениях течений. У нас имеется раздел не только исламоведения, но также и религиоведения»,- сказал ректор университета.