В городе Лангре на северо-западе Франции утром 20 октября было совершено ограбление музея «Дом просвещения Дени Дидро». Сотрудники учреждения, пришедшие на работу, обнаружили взломанную входную дверь и разбитую стеклянную витрину с золотыми и серебряными монетами.

Преступники похитили часть экспозиции, включающей 1633 серебряные и 319 золотых монет, отчеканенных в период с 1790 по 1840 год. Коллекция была обнаружена во время реставрации музея в 2011 году.

По данным мэрии, остальные экспонаты остались на своих местах. Правоохранительные органы были немедленно уведомлены о произошедшем. В настоящее время сотрудники музея проводят подсчет и оценку украденных предметов.