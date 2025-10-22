Президент России Владимир Путин не намерен завершать войну в Украине на текущих рубежах и планирует затягивать переговоры, чтобы укрепить позиции российской армии, сообщили источники «Верстки». По их словам, Москву не устраивает предложение президента США Дональда Трампа о прекращении боевых действий по линии соприкосновения.

Путин также пока не готов встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским для подписания соглашений и рассчитывает «изматывать Запад». Российская сторона ставит условием контроль над стратегически важными территориями, включая Покровск и Купянск, где продолжаются ожесточённые бои. «Путину [Генштаб и военачальники] уже пообещали Покровск и Купянск. А там сейчас ожесточенные бои. Пока не утвердимся на этих позициях, о линии [фронта] говорить не будем», — отметил собеседник «Верстки».

Источники отмечают, что с момента встречи Путина и Трампа на Аляске позиции сторон практически не изменились. Проведение нового саммита в Венгрии пока под вопросом. Трамп заявил, что встреча возможна, но решение будет принято в ближайшие дни, напомнив о предложении заморозить боевые действия. При этом, по данным Washington Post, Путин вновь потребовал передачи России всего Донбасса в обмен на части Запорожской и Херсонской областей, что Зеленский отклонил.