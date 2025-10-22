ЕС приветствует последние позитивные шаги в процессе мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией, включая снятие Азербайджаном всех ограничений на транзит грузов в Армению.

Об этом заявила спецпредставитель Европейского Союза по Южному Кавказу Магдалена Гроно.

«Очень вдохновляют последние позитивные шаги в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, включая объявление Азербайджаном о снятии ограничений на транзит товаров для Армении через территорию Азербайджана, вчерашнюю встречу спикеров парламентов Азербайджана и Армении в Женеве, а также запланированные в Ереване круглые столы с участием представителей гражданского обществ Азербайджана и Армении.

ЕС тепло приветствует эти практические шаги и готов поддерживать все подобные инициативы и дополнительные меры по укреплению доверия.

Мы также приветствуем объявленные приготовления к очередной встрече Армении и Турции по вопросам восстановления и возобновления железнодорожного сообщения Гюмри–Карс», — написала Магдалена Гроно в соцсети Х.