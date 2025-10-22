Сотрудники Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Азербайджана в ходе очередной операции предотвратили реализацию 7 килограммов 930 граммов наркотических средств и 6000 таблеток психотропного содержания на территории Баку.

В результате операции, проведённой в Гарадагском районе, был задержан 35-летний Мехмед Гулиев, занимавшийся международными грузоперевозками и подозреваемый в организации незаконного оборота наркотиков.

В тайнике, устроенном у обочины трассы, были обнаружены 5 килограммов 670 граммов марихуаны и 4000 таблеток метадона. Кроме того, в специально оборудованном скрытом отсеке в кабине грузового автомобиля марки “Mercedes”, управляемого Гулиевым, нашли ещё 2 килограмма 260 граммов марихуаны и 2000 таблеток метадона.

Расследование установило, что Гулиев получил обнаруженные наркотики у некоего лица по имени Икрам в городе Асландуз (Иран) и контрабандным путём ввёз их в Азербайджан через территорию Билясуварского района.

Гулиев арестован. В настоящее время продолжаются оперативные мероприятия по установлению других участников наркосети, в которую он входил.