Во время встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе в Белом доме американский лидер резко высказался о нынешнем австралийском после Кевине Радде, сообщает The Independent.

Трамп поинтересовался, занимает ли Радд по-прежнему пост посла. Получив утвердительный ответ от Альбанезе, президент заметил, что «он ему тоже не нравится и, видимо, никогда не понравится».

После этих слов дипломат извинился перед главой Белого дома, наклонившись через стол, чтобы выразить сожаление. Ранее Радд называл Трампа «деревенским идиотом» и «не ведущей интеллектуальной силой» — эти слова он произнёс четыре года назад.

Тем не менее, по данным СМИ, американский президент простил Радда. Когда встреча завершилась, Трамп сказал: «Все прощено».

Журналисты отмечают, что в прошлом Радд также критиковал Трампа в соцсетях, называя его «деструктивным» и «предателем Запада». Позднее дипломат удалил эти публикации после переизбрания американского лидера.