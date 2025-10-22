22 октября 2020 года азербайджанская армия освободила селения Моллавели, Верхний Рафильдинли, Нижний Рафильдинли Физулинского района, селения Сирик, Шихлар, Масталибейли, Дарзили Джебраильского района.

Кроме того, были освобождены от оккупации села Коллугышлаг, Малаткешин, село Зангилан, Генлик, Велигулубейли, Гарадере, Чопедере, Татар, Тири, Амирханлы, Гаргулу, Бартаз, Деллекли и поселок Агбенд Зангиланского района.

Об этом в тот же день заявил президент Азербайджана Алиев.

В этот день госграница, находившаяся под вражеской оккупацией почти тридцать лет, была полностью взята под контроль армией Азербайджана.