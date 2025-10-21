Во время визита в Израиль вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американские войска не будут размещаться на территории Газы.

«Американских сил на земле Газы не будет», — подчеркнул он. По его словам, Израиль самостоятельно решает, какие вооруженные силы должны контролировать перемирие, и США не будут оказывать давление на это решение.

Вэнс добавил, что пока неизвестно, кто в конечном итоге будет управлять Газой, и отметила создание гибкой структуры управления, которая сможет адаптироваться к развитию событий. Он подчеркнул необходимость обеспечения безопасности Израиля, при этом палестинцы должны иметь возможность жить в Газе.

На вопрос о возможном участии турецких военных Вэнс отметил, что Анкара уже сыграла конструктивную роль в урегулировании конфликта и может продолжить это делать.

В целом, американский вице-президент заявил, что реализация мирной сделки по Газе продвигается лучше, чем ожидалось, несмотря на сохраняющуюся сложность ситуации.