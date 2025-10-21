Футбольный клуб «Нефтчи» официально объявил о трансфере звездного нападающего сборной Камеруна Венсана Абубакара. С ним подписан контракт по схеме 1+1 год, и в бакинской команде он будет выступать под 45-м номером, говорится в сообщении клуба.

Последним клубом Абубакара был турецкий «Хатайспор». Ранее он играл в чемпионатах Франции, Португалии, Турции и Саудовской Аравии. В составе «Порту» Абубакар становился чемпионом Португалии (2018, 2020), обладателем Кубка (2020) и Суперкубка (2018), а с «Бешикташем» завоевал чемпионский титул Турции (2017, 2021), Кубок (2021, 2024) и Суперкубок (2024).

Капитан сборной Камеруна провел за национальную команду 115 матчей и забил 45 голов. В 2017 году он выиграл Кубок Африки, а в 2022 году стал бомбардиром Кубка африканских наций с 8 мячами.

