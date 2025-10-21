Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Грузию с официальным визитом. В Тбилисском международном аэропорту его встретила министр экономики страны Мака Бочоришвили.

В рамках визита состоялась встреча армянского премьера с главой правительства Грузии Ираклием Кобахидзе. Премьер Грузии подчеркнул, что установление прочного мира между Арменией и Азербайджаном придаст новый импульс развитию регионального сотрудничества и укреплению стабильности на Южном Кавказе.

Никол Пашинян, в свою очередь, представил подробную информацию о реализации проектов TRIPP и «Перекрёсток мира», направленных на разблокирование транспортных и экономических коммуникаций в регионе.

