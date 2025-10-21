Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна 22 октября посетит Азербайджан с официальным визитом.

По информации Министерства иностранных дел Эстонии, глава внешнеполитического ведомства прибудет вместе с делегацией эстонских бизнесменов. Цель визита — укрепление экономических связей между странами, обсуждение вопросов глобальной безопасности, а также выражение поддержки мирному процессу между Азербайджаном и Арменией.

В ходе поездки планируется проведение переговоров и встреч с представителями азербайджанских властей для развития двустороннего сотрудничества.