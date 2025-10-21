Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетили в Астане Международный центр искусственного интеллекта Alem.AI.

Главе азербайджанского государства представили информацию о Центре, созданном в этом году для развития инноваций и технологий ИИ во всех сферах общественной и экономической жизни Казахстана.

В Центре действует «Общественное пространство», рассчитанное на привлечение ежегодно до 10 тысяч талантливых специалистов. Здесь будут проходить форумы, открытые лекции, встречи экспертов, ярмарки вакансий, хакатоны и конкурсы стартапов.

Особое внимание уделено образовательным и предпринимательским инициативам. Программа Tomorrow School позволяет бесплатно обучаться в сфере искусственного интеллекта без навыков программирования, а кампус ИИ помогает ускорять развитие стартапов.

Цель проекта — формирование устойчивой инновационной экосистемы, в рамках которой ежегодно будет запускаться до 100 новых стартапов.

Исследовательские лаборатории Центра сосредоточены на поддержке научных разработок, создании передовых технологий и стимулировании инноваций. Каждый год здесь планируется реализация десяти исследовательских проектов.