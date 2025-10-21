Сегодня продолжилось судебное разбирательство по уголовному делу гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, а также терроризма, финансирования терроризма и других тяжких преступлений по Уголовному кодексу Азербайджана.

Открытое заседание проходило в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Анар Рзаев и Джамал Рамазанов (запасной судья — Гюнель Самедова).

Затем Рубен Варданян обратился к суду с просьбой о конфиденциальной встрече с защитником Авраамом Берманом. Суд удовлетворил ходатайство и объявил короткий перерыв.

После перерыва Рубен Варданян подал новое ходатайство, заявив об отказе от услуг адвоката Авраама Бермана. Объясняя ходатайство, обвиняемый повторил ранее высказанные в судебных заседаниях замечания и отметил, что в целом недоволен судебным процессом, поэтому отказывается от своего защитника.

Сам адвокат Авраам Берман заявил, что решение о удовлетворении ходатайства оставляется на усмотрение суда. Рубен Варданян заявил, что договора с другим адвокатом у него нет и что он не возражает против назначения адвоката государством.

Суд удовлетворил отказ Рубена Варданяна от адвоката Авраама Бермана.

Решение о предоставлении обвиняемому защитника за счет государства было направлено в Коллегию адвокатов Азербайджана.

Судебное заседание было отложено, следующее назначено на 28 октября.

Напомним, в феврале Варданян уже отказывался от адвоката Азера Магеррамова.