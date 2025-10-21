Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Кувейт, начав трехдневное турне по странам Персидского залива, в которое также входят Катар и Оман.

Как сообщает телеканал TRT Haber, в аэропорту Эрдогана встретил эмир Кувейта Машаль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. После официальной церемонии встречи состоялись переговоры делегаций двух стран.

Основными темами обсуждений станут развитие двусторонних экономических и политических отношений, а также обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и сотрудничества в энергетической сфере.

По завершении визита в Кувейт турецкий лидер направится в Доху и Маскат, где проведет встречи с руководством Катара и Омана.