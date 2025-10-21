Бывший президент Франции Николя Саркози покинул свой дом, чтобы отправиться в тюрьму Ла-Санте, где начнёт отбывать назначенный ему срок заключения. Перед отъездом он вместе с супругой, певицей Карлой Бруни, поприветствовал собравшихся у дома сторонников.

Автомобиль с экс-президентом проследовал в тюрьму Ла-Санте, расположенную в XIV округе Парижа, на левом берегу Сены.

Таким образом, Саркози стал первым президентом Франции в послевоенный период, который реально отправился в пенитенциарное учреждение для отбывания наказания.