В ходе проверки, проведенной Государственной службой пожарного надзора на заводе по переработке шин ЗАО «Azerbaijan Refinery Company», расположенном в городе Сумгайыт, на 27-м километре трассы Баку–Губа, были выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. Установлено, что данные нарушения создают прямую угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства.

Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Установлено, что в числе нарушений — отсутствие автоматического пожарно-сигнализационного оборудования, водоема и пожарных гидрантов, внутренних пожарных кранов.

Принято решение о приостановке деятельности объекта.