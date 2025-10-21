21 октября 2020 года Азербайджанская армия освободила ряд населенных пунктов от армянской оккупации.

«Доблестная азербайджанская армия освободила села Геджягезлю, Ашагы Сеидахмедли, Зяргяр Физулинского района.

Также освобождены от оккупации села Бялянд, Папы, Тулус, Гаджилы, Тинли Джабраильского района», – заявил в тот же день президент Алиев.

Глава государства также заявил, что азербайджанская армия заняла поселок Миндживан Зангиланского района, села Хурама, Хумарлы, Сарыл, Бабайлы, Учунчу Агалы, Хаджаллы, Гырах Мушлан, Удгюн, Турабад, Ичери Мушлан, Меликли, Джахангирбейли, Бахарлы.

«Слава Азербайджанской Армии! Карабах-Азербайджан!» – добавил лидер Азербайджана.