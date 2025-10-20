Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи резко раскритиковал президента США Дональда Трампа за его высказывания, сделанные во время визита в Израиль. По словам духовного лидера, американский президент «в оккупированной Палестине попытался пустыми словами и глупыми действиями вселить надежду в отчаявшихся сионистов».

«Президент Соединённых Штатов хвастается, что «мы бомбили и уничтожили ядерную промышленность Ирана. Ну что ж, продолжайте мечтать!», — говорится в посте Хаменеи в социальной сети X.