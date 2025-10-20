Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что страна не допустит пролета самолета президента России Владимира Путина через своё воздушное пространство по пути на саммит с американским коллегой Дональдом Трампом в Венгрии.

«Я не могу представить, чтобы самолет президента России пересекал наше воздушное пространство. Если он хочет попасть в Будапешт, есть другие варианты маршрута, и я бы рекомендовал их рассмотреть», — подчеркнул Будрис.

По его словам, Литва рассматривает такой шаг как необходимую меру в нынешней международной ситуации, не уточняя детали возможных альтернативных маршрутов для российского лидера.