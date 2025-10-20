Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия должны остановиться на текущих линиях фронта, подчеркнув при этом, что никогда не обсуждал с Владимиром Зеленским возможность передачи Донбасса России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление главы Белого дома на борту президентского самолёта Air Force One.

«Нет, мы никогда это не обсуждали. Мы считаем, что им следует просто остановиться на линиях, где они находятся — на линии фронта. Остальное очень сложно обсудить, если говорить: «Вы берёте это, мы берём то»», — сказал Трамп.

Отвечая на вопрос о судьбе Донбасса, американский лидер отметил, что считает целесообразным сохранить нынешнее положение дел.

«Пусть всё будет разделено так, как есть. Сейчас он разделён. Думаю, 78% территории уже занято Россией. Оставьте всё как есть. Они могут договориться о чём-нибудь позже», — заявил он в ответ корреспонденту Reuters.

По данным источников издания, Трамп выдвинул это предложение после того, как Зеленский заявил, что добровольно не уступит Москве никаких территорий.

«Встреча завершилась решением (Трампа) заключить «соглашение там, где мы находимся» — на линии разграничения», — сообщил один из собеседников Reuters.

При этом агентство отмечает, что прошедшая встреча может свидетельствовать о стремлении Трампа как можно скорее заключить сделку, даже если её условия окажутся неблагоприятными для Киева.

«Всё было довольно плохо. Послание было таким: «Ваша страна замёрзнет, и ваша страна будет уничтожена», если Украина не заключит сделку с Россией», — рассказал один из источников.

Другой собеседник опроверг заявления Трампа о том, что Украина будет «уничтожена», однако подтвердил, что в ходе разговора президент США несколько раз использовал ненормативную лексику.