Решение Китая ввести экспортный контроль за редкоземельными металлами может серьёзно повлиять на ключевые отрасли мировой экономики и нарушить стабильность глобальных цепочек поставок. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, среди европейских промышленников растёт тревога из-за новых правил Пекина. Особенно уязвимым перед ограничениями оказался автопром: редкоземы необходимы для производства аккумуляторов и компактных магнитов, используемых в электродвигателях.

В Немецкой ассоциации автомобильной промышленности (VDA) предупредили, что шаг Китая может иметь долгосрочные последствия для Европы, особенно для Германии.

Опасения также выразили представители оборонного сектора, отметив, что новые экспортные барьеры способны привести к задержкам в производстве военной техники и росту цен. Редкоземельные элементы активно применяются при изготовлении истребителей F-35, ракет Tomahawk, радиолокационных систем и беспилотников.

Глава программы по безопасности критически важных полезных ископаемых Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Граселин Баскаран заявила, что меры Пекина нанесут ощутимый удар по оборонной промышленности Запада.

Контроль за экспортом Китай ввёл в апреле 2025 года. В список попали такие элементы, как самарий, гадолиний, тербий, диспрозий, лютеций, скандий и иттрий. Пекин пояснил, что эти материалы имеют двойное назначение, и их бесконтрольный экспорт может представлять угрозу национальным интересам страны.