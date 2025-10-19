В результате израильского удара по школе в Газе, где укрывались беженцы, погибли трое человек, есть раненые, сообщили в местной больнице.

19:29 При израильском ударе по Газе погиб командир роты «Ан‑Нухба» Яхьи аль‑Мабхуха из состава бригады «Север Газы» движения ХАМАС. Об этом информирует телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

«Убит Яхья аль-Мабхух, командир роты «Ан-Нухба» бригады «Север Газы», — сообщают источники

19:17 Израильская армия провела новую серию авиаударов по сектору Газа. Об этом информирует армейская пресс-служба.

Уточняется, что это делается «в ответ на грубое нарушение режима прекращения огня», ответственность за которое израильская сторона ранее возложила на радикальное палестинское движение ХАМАС.

16:55 В городе Рафах на юге сектора Газа возобновились столкновения между ХАМАС и израильской армией, сообщает The Times of Israel.

По информации, боевики ХАМАС открыли огонь из гранатомётов и снайперского оружия по израильским подразделениям. В ответ Армия обороны Израиля нанесла авиаудары и артиллерийский огонь, уничтожив несколько туннелей и зданий, где укрывались боевики.

Согласно договоренности о прекращении огня, израильские войска на территории восточнее «жёлтой линии» уничтожили террористическую инфраструктуру в этом районе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился принять решительные меры против террористических объектов, о чём сообщил на совещании с министром обороны Исраэлем Кацем после нападения на израильские силы.

Член Политбюро движения Иззат ар-Ришк обвинил при этом Тель-Авив в «выдумывании надуманных предлогов для оправдания своих преступлений» в секторе Газа. Он подтвердил приверженность ХАМАС режиму прекращения огня.

