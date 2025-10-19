Итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем выставочного турнира Six Kings Slam, прошедшего в Эр-Рияде. За победу в финале он получил уникальный трофей — ракетку из чистого золота весом около 3 кг, стоимостью примерно 250 тысяч евро.

Награду спортсмену вручил советник королевской канцелярии Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх. Отмечается, что аналогичный приз в 2024 году получил Рафаэль Надаль.

В финале турнира Синнер обыграл испанца Карлоса Алькараса со счетом 6:2, 6:4. Матч длился 1 час 12 минут.

Общий призовой фонд турнира составил 6 миллионов долларов. За победу в финале Синнер заработал 4,5 миллиона долларов, а еще 1,5 миллиона получил за участие в остальных матчах.