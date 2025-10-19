Ожидается арест бывшего министра национальной безопасности Эльдара Махмудова. Об этом сообщил журналист Джаваншир Гасанли.

Он добавил, что, по данным азербайджанской прокуратуры, в настоящее время в отношении бывшего министра Эльдара Махмудова и других лиц ведётся отдельное уголовное дело. Это дело отличается от расследования в отношении должностных лиц Министерства национальной безопасности (МНБ):

«Согласно имеющейся информации, 29,6 млн евро, похищенные из государственного бюджета, изначально были переведены на счет в банке в Латвии, принадлежащей офшорной компании «Prime Design and Patenting SA», зарегистрированной в Доминиканской Республике. Владелец компании, Сахиб Али оглу Агаев, считается близким соратником Эльдара Махмудова. В 2014–2015 годах средства с этого счета были переведены на счета других офшорных компаний, подконтрольных Анару Махмудову.

С. Агаев был обвинен в коррупции Бакинским судом по тяжким преступлениям в 2018 году и осужден 16 июня 2020 года. Другой родственник и близкий соратник Эльдара Махмудова также был обвинен за хищение более 10 миллионов манатов государственных средств и осужден вместе с другими сотрудниками Министерства.

Прокуратура Азербайджана заявляет, что полученные Анаром Махмудовым 29,6 миллиона евро впоследствии были переведены на его счета и счета его близких родственников в Испании, Люксембурге, Швейцарии и других странах. Эти деньги были потрачены на приобретение движимого и недвижимого имущества.

Информация, полученная в ходе запроса комиссии, свидетельствует о том, что семья Махмудовых имеет активы на сумму более 100 миллионов евро в Азербайджане и многих европейских странах (Испания, Германия, Великобритания, Люксембург, Италия).

Генеральная прокуратура Азербайджана отметила, что все эти активы были зарегистрированы на имена супруги и детей Эльдара Махмудова после его назначения министром. До этого они не имели значительных доходов»