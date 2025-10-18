Президент США Дональд Трамп сообщил об уничтожении «большой подводной лодки» с наркотиками, которая направлялась в сторону Соединенных Штатов Америки.

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома заявил, что на борту находились 4 человека, двое выжили и будут отправлены в Эквадор и Колумбию для суда.

«Американская разведка подтвердила, что это судно было загружено в основном фентанилом и другими запрещенными наркотиками. По меньшей мере 25 тыс. американцев погибли бы, если бы я позволил этой подводной лодке пристать к берегу», — написал президент США.