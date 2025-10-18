Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с командующим Центрального командования США и адмиралом Военно-морских сил Брэдом Купером.

Сначала гости побывали на Аллее шехидов, где почтили память шехидов, отдавших жизнь за Родину, сообщает минобороны.

Поприветствовав гостей, министр обороны рассказал им об успешных реформах, проводимых в азербайджанской армии под руководством президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Ильхама Алиева.

Генерал-полковник Закир Гасанов выразил удовлетворение сложившимся уровнем двусторонних связей и мероприятиями, реализуемыми по различным направлениям сотрудничества.

Адмирал Брэд Купер, в свою очередь, поблагодарил за тёплый приём и оказанное гостеприимство, отметив, что взаимные визиты способствуют дальнейшему укреплению двусторонних отношений. Гость выразил признательность за вклад военнослужащих азербайджанской армии в небоевую миссию «Решительная поддержка» в Афганистане и подчеркнул необходимость развития двустороннего сотрудничества.

В заключение были обсуждены новые перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и США.