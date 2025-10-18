Оппозиционное движение «По-своему» после митинга на площади Свободы в Ереване отправились шествием к зданию изолятора СНБ Армении, где содержатся бизнесмен Самвел Карапетян, а также архиепископы Микаэл Аджапахян и Баграт Галстанян.

Шествие возглавляют жена, сыновья, дочь и брат Самвела Карапетяна, пишут армянские СМИ.

Шествие пройдет по маршруту проспект Маштоца – ул. Амиряна – площадь Республики – ул. Налбандяна, где находится здание Службы национальной безопасности Армении.

«Мы идем бороться, требовать справедливости и освобождения Самвела Карапетяна», – заявил член координационного совета движения Алексан Алексанян.

Отметим, что в ходе митинга на площади свободы движение «По-своему» представило план по смене власти в Армении.

В акции и шествии, которые были инициированы на фоне очередного продления ареста бизнесмену 16 октября и массовых задержаний священнослужителей Арагацотнской епархии ААЦ, принимают участие политические и общественные деятели, священнослужители, рядовые граждане.

