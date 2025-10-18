С января по сентябрь этого года в Азербайджане на солнечных электростанциях было произведено 484,1 миллиона кВт·ч электроэнергии. Это на 12 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Государственный комитет статистики.

В отчетном периоде в стране было произведено 20 млрд 502,9 млн кВт·ч электроэнергии, что на 0,1 % больше, чем годом ранее. Из этого объема 19 млрд 817,2 млн кВт·ч составила товарная электроэнергия, показатель которой остался на уровне прошлого года.

В частности, 2 млрд 382,6 млн кВт·ч произведено гидроэлектростанциями (рост на 1,5 % за год), 16 млрд 919,5 млн кВт·ч — тепловыми электростанциями (снижение на 0,4 %), а 159 млн кВт·ч пришлось на электроэнергию, полученную при сжигании отходов (снижение на 1,3 %).

За тот же период ветровые электростанции Азербайджана выработали 31 млн кВт·ч электроэнергии, что на 26,4 % меньше, чем за девять месяцев 2024 года.