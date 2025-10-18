В субботу в столице Катара, Дохе, состоятся переговоры между делегациями Афганистана и Пакистана. Их цель — добиться прекращения боевых столкновений, вспыхнувших в последние недели на общей границе.

По информации представителя правительства Афганистана Забиуллы Муджахида, делегацию возглавляет министр обороны Мохаммад Якуб. «Как было согласовано ранее, переговоры с Пакистаном пройдут сегодня в Дохе. Высокопоставленная делегация Исламского Эмирата уже отправилась туда», — написал он в соцсети X.

Муджахид обвинил пакистанские ВВС в авиаударах по провинции Пактика. Он добавил, что Кабул оставляет за собой право на ответные меры, однако военным предписано воздерживаться от силовых действий.

Как сообщает Arab News, в переговорах примут участие министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф и глава разведслужбы страны.

На прошлой неделе в Кабуле заявили, что афганские силы нанесли удары по нескольким пакистанским постам, уничтожив 58 военнослужащих в ответ на нарушения границы и воздушного пространства. Пакистанская армия эти цифры оспорила, утверждая, что потери составили 23 человека, а в ходе ответных действий были ликвидированы более 200 боевиков движения «Техрик-е-Талибан Пакистан» и их союзников.

15 октября стороны объявили 48-часовое перемирие, срок которого истек вечером в пятницу. Однако, как сообщается, стороны договорились временно продлить его ради продолжения переговоров в Дохе.