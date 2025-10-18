Консервативное правительство Греции заявляет, что законопроект «Справедливая работа для всех» направлен на повышение гибкости и эффективности рынка труда.

Несмотря на протесты по всей стране со стороны работников, сталкивающихся с кризисом стоимости жизни, в четверг парламент Греции одобрил закон, который позволяет работодателям в частном секторе увеличивать количество рабочих часов сотрудников.

Законопроект, получивший название «Справедливая работа для всех», позволяет увеличивать рабочий день с текущих 8 до 13 часов.

Консервативное правительство Греции во главе с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом утверждает, что новая инициатива направлена на повышение гибкости и эффективности рынка труда.

Однако законопроект уже вызвал два общенациональных забастовки в этом месяце, профсоюзы осудили его как нарушение фундаментальных трудовых прав.

«Введение 13-часовой рабочей недели у одного работодателя — это завершающий этап дерегулирования трудовых отношений. Вместе с другими положениями законопроекта они формируют новую мозаику работы, основанную на выгорании», — говорится в заявлении Конфедерации государственных служащих (ADEDY).

В то же время, Генеральная конфедерация греческих работников (GSEE) раскритиковала закон как «инструмент получения прибыли за счет человеческого достоинства» и потребовала, чтобы правительство прекратило принимать законы без участия общества.

По данным Eurostat, греческие сотрудники уже работают одни из самых длинных смен в Европейском союзе — в среднем около 40 часов в неделю, по сравнению с 34 часами в Германии и 32 часами в Нидерландах.