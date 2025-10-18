Тегеран призвал исключить иранское ядерное досье с повестки дня Совета Безопасности ООН, так как 18 октября 2025 года истек срок действия резолюции Совета Безопасности ООН №2231, в связи с чем ни одно ограничение ООН в отношении его ядерной деятельности более не имеет силы. Об этом говорится в сообщении МИД Ирана.

Согласно сообщению, резолюция СБ ООН №2231, предусматривавшая возможность восстановления санкций против страны, официально утратила силу в ранее установленный срок.

«Как уже указывалось в предыдущих официальных заявлениях по поводу ядерного соглашения от 20 июля 2015 года и резолюции СБ ООН №2231, установленный десятилетний срок истекает 18 октября 2025 года. Соответственно, все положения, включая ограничения и связанные с ним механизмы, касающиеся иранской ядерной программы, считаются утратившими силу с этой даты», — следует из публикации. И в этой связи МИД Ирана призвал исключить иранское ядерное досье из повестки Совбеза.

«С окончанием срока действия резолюции №2231 иранская ядерная программа должна рассматриваться так же, как программы любого другого государства — участника Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)» и не обладающего ядерным оружием», — отметили в МИД.

В иранском ведомстве также подвергли критике таких европейских участников соглашения, как Великобритания, Франция и Германия, за то, что они «не выполнили взятые на себя обязательства по соглашению и предприняли попытки использовать резолюции Совета Безопасности ООН недобросовестно и без соблюдения правовых процедур».

Иран подчеркнул, что решение европейских стран о восстановлении санкций ООН «не должно рассматриваться странами как имеющее какую-либо юридическую силу или последствия».

Ранее, 28 августа Великобритания, Франция и Германия приняли решение задействовать так называемый механизм «snapback», предусмотренный ядерным соглашением от 2015 года, который позволяет вновь ввести санкции ООН против Ирана в случае нарушения условий сделки. Этот механизм не использовался после одностороннего выхода США из соглашения.

Россия и Китай, являющиеся сторонами ядерной сделки, направили в СБ ООН совместное письмо, в котором назвали решение европейских стран о запуске «snapback» «юридически недействительным» и «необоснованным».