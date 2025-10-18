Министерство иностранных дел Турции (МИД) поздравило Азербайджан с 18 октября — Днем восстановления государственной независимости. Внешнеполитическое ведомство разместило публикацию в соцсети X.
«Поздравляем нашего союзника, братский Азербайджан с 34-й годовщиной восстановления независимости!» — отмечается в публикации.
&
Müttefikimiz kardeş Azerbaycan’ın Bağımsızlığının Yeniden Tesisi Günü’nün 34. yıldönümü kutlu olsun! pic.twitter.com/vnOCi9fD2z
— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) October 18, 2025
;